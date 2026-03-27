Forze dell’ordine intervenite! Del Debbio ferma tutto shock in diretta tv VIDEO

Durante l'ultima puntata di Dritto e rovescio, in onda su Rete 4, si è verificato un intervento delle forze dell'ordine a causa di un episodio avvenuto in studio. La discussione, incentrata su temi di Islam e violenza sulle donne, ha portato a momenti di tensione che hanno richiesto un intervento esterno per calmare la situazione. La trasmissione è poi proseguita senza ulteriori intoppi.

Nell’ultima puntata di Dritto e rovescio, il talk di approfondimento in onda su Rete 4, la discussione su Islam e violenza sulle donne ha acceso il confronto in studio e tra il pubblico. La trasmissione ha posto l’attenzione su un passaggio del Corano citato durante il dibattito, da cui è partita una riflessione sul rapporto tra interpretazione dei testi religiosi e rispetto delle leggi italiane. Il riferimento è al Capitolo IV, Versetto 34, al centro di letture differenti nel tempo. Sul punto è intervenuto l’imam Sami Salem, che ha richiamato la complessità della lingua araba e la necessità di considerare contesto e sfumature del testo per evitare traduzioni semplificate o non corrette. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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