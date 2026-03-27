Stefania Craxi è stata nominata nuovo capogruppo dei senatori di Forza Italia, sostituendo Maurizio Gasparri. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal partito, che ha annunciato un cambio nella guida della rappresentanza parlamentare. La nomina rappresenta una rotazione interna alla formazione politica, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche.

Stefania Craxi prende il posto di Gasparri alla guida dei senatori di Forza Italia, con il partito che punta a rinnovamento e apertura della classe dirigente. Maurizio Gasparri si è dimesso dalla carica di presidente dei senatori di Forza Italia al Senato. “ Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro ”, ha dichiarato il senatore azzurro. L’avvicendamento è stato formalizzato nel pomeriggio con una riunione del gruppo parlamentare, che ha nominato Stefania Craxi come nuova presidente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Forza Italia, Maurizio Gasparri lascia la guida dei senatori: Stefania Craxi nuovo capogruppo

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