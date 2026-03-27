In Forza Italia si aprono nuove tensioni interne: Antonio Tajani ha dichiarato che potrebbe lasciare il partito qualora venisse sfiduciato il suo collaboratore di fiducia, Paolo Barelli. La questione riguarda le prossime decisioni interne e il possibile impatto sui rapporti tra i membri della formazione politica. La situazione si aggiunge alle recenti trasformazioni che stanno attraversando il partito.

Un partito che si ricompone correndo e un governo che cambia rotta tra un applauso e un decreto: dentro Forza Italia si muovono pedine pesanti. Nel mezzo, il nome che tiene il filo è uno: Antonio Tajani. Maurizio Gasparri lascia la guida del gruppo di Forza Italia, con la “benedizione” di Marina Berlusconi. Al suo posto sale Stefania Craxi. Voto per acclamazione. “Normale”, dicono entrambi. Un cambio “autonomo”, preparato da settimane, e non una resa ai venti contrari del voto referendario sulla giustizia. Craxi lo dice netta: la sconfitta del sì ha inciso “solo marginalmente”. Antonio Tajani scrive su X che Forza Italia è “viva” e “non ha paura della democrazia”. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Forza Italia, continua la rivoluzione: ora rischia anche Tajani

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