football americano finali scudetto a firenze

Domenica 29 marzo, al Guelfi Sport Center di Firenze, si svolgeranno le finali del campionato di Football Americano CSI. La7-League ospiterà l’evento, che vedrà affrontarsi le squadre finaliste per conquistare il titolo stagionale. La manifestazione rappresenta il momento conclusivo della stagione, con le partite che determineranno la squadra campione.

Alle ore 13 la finale per il terzo posto fra Commandos Brianza e Vespe San Giorgio Jonico. Alle ore 16 il kick off del SuperBowl CSI fra Valtellina Vikings e Spiders Salento. Diretta streaming sul canale YouTube del CSI Domenica 29 marzo la la7-League vivrà il suo momento più atteso: al Guelfi Sport Center di Firenze andranno in scena le finali che assegneranno lo scudetto stagionale del Football Americano CSI. Nella finale per il 1° e 2° posto, con kick off alle ore 16, i riflettori sono puntati su una sfida che racconta due percorsi diversi. I Valtellina Vikings centrano la loro prima storica apparizione in finale dopo una stagione in costante crescita: un traguardo che segna una svolta per la franchigia del CSI Sondrio, pronta a giocarsi tutto sul palcoscenico più importante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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