I lavori per il collettamento delle acque reflue nella foce del Sarno sono stati rinviati a settembre. La decisione riguarda il progetto di completamento della rete fognaria nel comune di Torre del Greco, che doveva essere realizzato in tempi diversi. La scelta ha suscitato critiche da parte di alcune forze politiche, che contestano la tempistica e l’efficacia dell’intervento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tanto atteso progetto di collegamento della rete fognaria di Torre del Greco al depuratore di Foce Sarno subisce un ulteriore slittamento. La nuova data di completamento dei lavori è fissata per settembre 2026, confermando le preoccupazioni degli attivisti locali e dei cittadini riguardo la gestione dei reflui nella città. La notizia è stata comunicata da Potere al Popolo! Torre del Greco e Alternativa Civica Popolare, che lunedì 23 marzo hanno avuto un incontro con i rappresentanti di Gori per discutere sullo stato dei lavori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Foce Sarno: slitta a settembre il collettamento. PaP critica la scelta della grande opera.

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