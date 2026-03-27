Durante l’epoca vittoriana, la florigrafia veniva utilizzata come un sistema di comunicazione segreto. Questa forma di scrittura si basava sull’uso di fiori e piante per trasmettere messaggi nascosti. Gli studi storici mostrano come questa pratica fosse diffusa tra le persone dell’epoca, anche per motivi di privacy o per comunicazioni riservate.

Se di colpo venissimo catapultati in epoca vittoriana, ci ritroveremmo sicuramente di fronte ad un linguaggio simbolico che non conosce confini. Il fascino di questo periodo non è soltanto caratterizzato da grandi cambiamenti, ma anche da una fantasia che penetra nel mondo dell’arte. Il ruolo della florigrafia, qui, gioca un ruolo importante. Così, in un’era dove la paura di esporsi era all’ordine del giorno, i fiori diventano portatori di messaggi per raggiungere il pensiero più profondo di ogni persona. I fiori si trasformano in messaggeri. Facendo un passo indietro: l’ età vittoriana è caratterizzata da un profondo contrasto tra rigida moralità e sfarzo estetico, con minuziosa attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Florigrafia, il codice segreto dell’epoca vittoriana

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