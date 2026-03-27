Fiorello si candida come ministro del turismo | Lo faccio io Giurerò da Mattarella

Fiorello, noto comico e conduttore televisivo, ha annunciato la sua candidatura come ministro del Turismo. Ha dichiarato di essere disposto a assumere l’incarico e ha affermato che presterà giuramento davanti al presidente della Repubblica. La sua proposta ha fatto discutere nel panorama politico italiano, dove la satira e i personaggi pubblici spesso intervengono nel dibattito pubblico.

La satira politica in Italia ha da sempre un volto iconico e una voce inconfondibile, ovvero quella di Rosario Fiorello. Durante l’ultima puntata de La Pennicanza, il celebre showman siciliano ha deciso di cavalcare l’onda dell’attualità con il suo solito piglio ironico, trasformando le recenti turbolenze del governo in materiale da intrattenimento di alto livello. La notizia delle dimissioni di Daniela Santanché e la decisione della premier Giorgia Meloni di assumere l’interim del Ministero del Turismo hanno offerto a Fiorello il pretesto perfetto per lanciare una candidatura tanto surreale quanto coerente con il suo percorso professionale.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fiorello si candida come ministro del turismo: “Lo faccio io. Giurerò da Mattarella” Articoli correlati Fiorello si candida: “Il ministro del turismo lo faccio io. Giurerò da Mattarella cantando Ambra”Durante la puntata de La Pennicanza di venerdì 27 marzo, Fiorello si candida come nuovo ministro del turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanché. “Lo faccio io”. Ministro del turismo, il super vip si candida: pronto a giurare da MattarellaRosario Fiorello è tornato a commentare l’attualità politica con toni ironici, evocando una candidatura al Ministero del Turismo nel corso della sua... Una selezione di notizie su Fiorello si candida come ministro del... Argomenti discussi: La rabbia di Bruno Vespa contro un programma Rai che sfora: ce l’ha con De Martino, Sciarelli o Infante?. Fiorello si candida: Il ministro del turismo lo faccio io. Giurerò da Mattarella cantando AmbraDurante la puntata de La Pennicanza di venerdì 27 marzo, Fiorello si candida come nuovo ministro del turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanché ... fanpage.it Fiorello si candida come ministro del turismo: Lo faccio io. Giurerò da MattarellaLa satira politica in Italia ha da sempre un volto iconico e una voce inconfondibile, ovvero quella di Rosario Fiorello. Durante l’ultima puntata de La Pennicanza, il celebre showman siciliano ha ... thesocialpost.it