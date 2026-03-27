fine vita il pressing della consulta

Il presidente della Corte costituzionale ha ripetutamente sollecitato l’approvazione di una legge sul suicidio assistito, evidenziando la necessità di un intervento normativo in materia di fine vita. La richiesta si inserisce in un dibattito che coinvolge diverse istituzioni e organismi. La questione rimane al centro delle discussioni pubbliche e legali, senza ancora una normativa approvata a livello nazionale.

Il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, torna a chiedere una legge sul suicidio assistito. E sulla Carta afferma: «Tutta la prima parte resta intoccabile». Serve una legge nazionale sul fine vita e il Parlamento dovrebbe anche darsi una mossa. Il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, torna a premere sulle Camere perché adottino una legge sul suicidio assistito. Un testo base c’è e l’ha preparato la maggioranza di centrodestra, ma le opposizioni l’hanno bloccato perché lo giudicano troppo restrittivo. Ieri il giurista salernitano, magistrato di Cassazione da sempre molto attento a custodire le convinzioni personali, è entrato su un terreno minato, in occasione della relazione annuale della Consulta. 🔗 Leggi su Laverita.info

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