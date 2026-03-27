Final Eight Conference Cup | il Cosenza Pallanuoto travolge la Mladost e sfiderà il Tenerife in semifinale

Nel torneo Final Eight Conference Cup, il Cosenza Pallanuoto ha vinto con un punteggio convincente contro la squadra Mladost e si prepara ad affrontare il Tenerife in semifinale. Nel frattempo, nel secondo Masters 1000 della stagione, si è svolta la prima semifinale del torneo ATP di Miami, dove il tennista Jiri Lehecka, numero ventuno del ranking, ha superato il francese Arthur Fils, testa di serie numero ventotto, con risultati di 6-2 6-2 in un'ora e quindici minuti.

Nella prima semifinale del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione, Jiri Lehecka, testa di serie numero ventuno, domina il francese Arthur Fils, numero ventotto del tabellone, 6-2 6-2 in un’ora e quindici minuti. Il ceco raggiunge così la prima finale della sua carriera in un torneo Masters 1000. Il ceco, dopo aver sprecato le prime due possibilità, trasforma la terza opportunità per strappare il servizio in apertura all’avversario: si tratta del primo break subito da Fils nel torneo. Il numero 21 del tabellone consolida il vantaggio acquisito con il servizio del 2-0, mentre il francese, con la combinazione servizio-diritto, timbra il 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Final Eight Conference Cup: il Cosenza Pallanuoto travolge la Mladost e sfiderà il Tenerife in semifinale Articoli correlati Conference Cup, la Smile Cosenza Pallanuoto travolge l’NC Chania e vola in semifinaleLa Smile Cosenza Pallanuoto centra la seconda vittoria in altrettante uscite, conserva il primato in classifica e certifica l’approdo in semifinale. Pallanuoto femminile, anche la Brizz eliminata in Conference Cup. Solo Cosenza alla Final EightSi chiude in maniera amara per l’Italia la tre giorni di sfide del Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile:... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Final Eight Conference Temi più discussi: Final Eight Conference Cup, l’uragano Rozic trascina il Cosenza al successo sul CN Sant Feliu; Cosenza - La Smile Pallanuoto alla Final Eight di Conference Cup; Smile Cosenza Pallanuoto, Rozic scatenata: prima vittoria nella Final Eight di Conference Cup · LaC News24; Conference cup di Pallanuoto, la Smile Cosenza vince la prima gara. Final Eight Conference Cup, l’uragano Rozic trascina il Cosenza al successo sul CN Sant FeliuInizia nel migliore dei modi la Final Eight di Conference Cup femminile per la Smile Cosenza Pallanuoto. Nell'incontro valevole per la prima giornata del ... oasport.it Esordio vincente per la Smile Cosenza nella Final Eight di Conference CupIl successo del Cosenza è stato trainato da una prestazione eccezionale di Iva Rozic. La giocatrice croata si è rivelata un vero e proprio uragano in acqua, mettendo a segno ben otto reti nel corso de ... it.blastingnews.com Cosenza nell'élite della pallanuoto europea! Le ragazze della Smile Cosenza sono atterrate ad Atene per la Final Eight di Conference Cup. È un momento storico: la prima partecipazione assoluta del club, guadagnata con un percorso incredibile fatto solo di - facebook.com facebook