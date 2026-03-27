Stasera su Sky Cinema e NOW sono in programma diversi film, tra cui “Gran Torino” e “Beetlejuice”. La programmazione include una serie di titoli distribuiti su vari canali, con orari specifici indicati per la prima serata. Su Sky Cinema Uno HD è previsto l’inizio del film alle 21. Altri titoli e orari sono disponibili sulla guida completa della piattaforma.

Programmazione completa con orari e titoli della prima serata su tutti i canali Sky Cinema. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) la tensione sale subito con Sympathy for the Devil, un thriller serrato che intrappola lo spettatore in un viaggio senza via d’uscita. Un uomo qualunque si ritrova con una pistola puntata alla testa, costretto a guidare per un passeggero enigmatico e pericoloso. Quello che inizia come un incubo improvviso si. su Digital-News.it Programmazione completa con orari e titoli della prima serata su tutti i canali Sky Cinema.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) la tensione sale subito con Sympathy for the Devil, un thriller serrato che intrappola lo spettatore in un viaggio senza via d’uscita. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Film stasera Sky Cinema e NOW, da Gran Torino a Beetlejuice - Venerdi 27 Marzo 2026

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