ferlaino ricorda savoldi

Durante un’intervista, l’ex dirigente ha raccontato di essere stato in vacanza a Rio de Janeiro quando ha concluso un trasferimento di grande rilievo. Ha ricordato un momento particolare legato a Savoldi, evidenziando un colpo di mercato che definisce incredibile. La conversazione si è concentrata su dettagli riguardanti quel periodo e le operazioni svolte in quegli anni.

“Ero in villeggiatura a Rio de Janeiro e chiusi un colpo incredibile” L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, attraverso l’intervista rilasciata ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha ricordato l’acquisto da due miliardi di lire che portò Beppe Savoldi in azzurro, in questi giorni tristi della sua dipartita. Ferlaino lo comprò per lo scudetto. L’ex patron degli azzurri ha rivelato: “ Sapete perché presi Beppe Savoldi? Volevo vincere lo scudetto, cosa che non mi è riuscita con lui, è accaduto qualche anno dopo con Maradona. C’erano anche diverse società pronte a soffiarlo, ma non c’era nulla da fare perché io avevo chiuso prima l’accordo col calciatore e poi con il Bologna. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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