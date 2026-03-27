Il 4 aprile, presso Villa Mussolini, apre al pubblico una mostra dedicata a Bruno Barbey, fotografo dell’agenzia Magnum. L’esposizione presenta il suo reportage realizzato negli anni Sessanta, con immagini che ritraggono ferite di guerra e il boom economico italiano. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo, offrendo un’occasione per vedere da vicino le sue fotografie.

Il 4 aprile, a Villa Mussolini, apre al pubblico “Bruno Barbey. Gli Italiani”, una grande mostra dedicata al celebre fotografo dell’agenzia Magnum e al suo straordinario reportage realizzato nell’Italia degli anni Sessanta. La Villa, ormai consolidata come importante spazio culturale della città, diventa cornice ideale di un percorso nella memoria visiva del nostro paese, in una stagione in cui si sovrappongono le conseguenze della seconda guerra e le premesse del boom economico. All’epoca studente di fotografia in Svizzera, Barbey attraversa più volte il confine con il suo Maggiolino per attraversare tutta l’Italia con la sua macchina... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Ferite di guerra e boom economico: a 60 anni dal reportage, "Gli Italiani" di Barbey in mostra

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