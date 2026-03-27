In politica, a differenza della fisica, il vuoto e il nulla non trovano spazio, tranne in rare circostanze che influenzano l’equilibrio di un governo. Recentemente, si è osservata una trasformazione all’interno di Forza Italia, con un cambiamento nella figura di Tajani e una mutazione dell’identità del partito. Un’analisi di D’Anna esplora questi sviluppi e le implicazioni politiche che ne derivano.

A differenza della fisica, in politica il vuoto e il nulla non sono contemplati. Tranne nel caso delle imperscrutabili circostanze che rendono il nulla e il vuoto essenziali all’equilibrio sempre più instabile di un governo. Fenomenologia del nulla che, secondo l’opinione di una variegata schiera di ipercritici parlamentari e di vari commentatori, si attaglierebbe al segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un esponente politico uno e trino, catapultato dal ruolo di pedissequo esecutore delle disposizioni di un Silvio Berlusconi nell’ultima fase della vita del leader fondatore di Forza Italia, a uno degli snodi essenziali della maggioranza del governo presieduto da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fenomenologia di Tajani e mutazione genetica di Forza Italia. L’opinione di D’Anna

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