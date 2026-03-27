Femminicidio al Pokemon Center di Tokyo uccide commessa a coltellate e si suicida davanti a bambini e turisti

A Tokyo, nel quartiere di Ikebukuro, si è verificato un femminicidio all’interno di un negozio Pokémon. Un uomo ha colpito con un coltello una donna di 21 anni, che si presume fosse ex fidanzata, e successivamente si è tolto la vita davanti a bambini e turisti presenti nel locale. La vicenda si è conclusa con la morte della vittima e del aggressore.

Caso di femminicidio a Tokyo. Il quartiere di Ikebukuro è diventato lo sfondo di una vicenda di cronaca nera. Una ragazza di 21 anni è stata uccisa dal suo ex, già accusato e arrestato per stalking. L’aggressione fatale è avvenuta al secondo piano del centro commerciale Sunshine City, mentre la giovane si trovava al lavoro nel Pokémon Store. Il femminicida, dopo aver colpito al collo la ventunenne, ha rivolto il coltello contro di sé e si è tolto la vita di fronte a bambini e turisti. Femminicidio a Tokyo Moe Harukawa, 21 anni, è stata uccisa dall’ex fidanzato mentre era al lavoro. La giovane era una dipendente del negozio Pokémon all’interno del Sunshine City, nel quartiere di Ikebukuro a Tokyo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio al Pokemon Center di Tokyo, uccide commessa a coltellate e si suicida davanti a bambini e turisti Articoli correlati Leggi anche: Uccide la moglie con un'accetta e si suicida: il femminicidio a Latisana Uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio, fermato dalla polizia a Bergamo: le liti prima del femminicidio di una 42enneUna donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate dal marito nella tarda mattinata di oggi, 18 marzo, in un’abitazione di via Pescaria a Bergamo, non... Tutti gli aggiornamenti su Pokemon Center di Argomenti discussi: Tokyo, tragedia al Pokémon Center di Ikebukuro: commessa uccisa e aggressore suicida. Il video di un cliente. Tokyo, tragedia al Pokémon Center di Ikebukuro: commessa uccisa e aggressore suicida. Il video di un clienteTokyo è sotto choc per un attacco omicida avvenuto in uno dei luoghi più noti e iconici della città, il Pokémon Center. Un posto frequentato da migliaia di turisti e appassionati del celebre cartone ... tg.la7.it Tragedia al Pokémon Center Mega Tokyo: Un uomo armato accoltella i clientiUn grave episodio di cronaca ha colpito uno dei luoghi più iconici legati al mondo di Pokémon. Nella serata del 26 marzo, presso il celebre Pokemon Center Mega Tokyo, situato nel complesso ... techgaming.it