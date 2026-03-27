Al Politecnico di Lecco si è svolta la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione della borsa di studio

Il Politecnico di Lecco ha ospitato la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione della borsa di studio "Matteo Pensotti", assegnata ufficialmente a Federico Mangili, studente iscritto al corso di laurea quinquennale in ingegneria edile-architettura. Il premio è nato per onorare la memoria di Matteo Pensotti, giovane studente del Polo prematuramente scomparso nell'aprile 2013. Emozionato e orgoglioso del traguardo raggiunto, Federico Mangili, vincitore di quest'anno, commenta così il riconoscimento ricevuto: “Sono felice e profondamente onorato di ricevere questo riconoscimento da parte dell’associazione Memorial Matteo Pensotti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Federico Mangili ha vinto la borsa di studio "Matteo Pensotti"

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