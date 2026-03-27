Fantazoo l’esperimento animato nato da un fumetto muto e diventato un cult televisivo

Fantazoo, nato come fumetto muto, è diventato un programma televisivo che ha riscosso successo tra il pubblico. La trasmissione, caratterizzata da animazioni e personaggi senza dialoghi parlati, è stata trasmessa in televisione e ha ottenuto una notevole attenzione. La sua origine si collega a un progetto che inizialmente prevedeva solo immagini, senza testi o parole.

di Alessandro Spagnuolo Mettiamolo subito in chiaro senza girarci troppo intorno: Fantazoo, chiamato in Giappone Geragera Boes monogatari (?????????, Geragera B?su monogatari) mentre in Olanda è conosciuto come Boes, tratto dal fumetto Ox Tales, non è un anime*, almeno non nel senso in cui intendiamo la parola. Non nasce da un manga**, non ha quella struttura narrativa tipica delle serie giapponesi, e soprattutto non segue quelle dinamiche produttive che siamo abituati a riconoscere quando parliamo di anime “puri”. Però — ed è qui che la cosa si fa interessante — dentro c’è comunque il Giappone, eccome se c’è. Siamo davanti a una di quelle strane creature ibride degli anni ’80, nate quando l’ animazione internazionale cominciava a mescolare stili e culture: un pò Europa, un pò Giappone, e nel mezzo un esperimento curioso e originale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Christian De Curtis racconta “Cartoline”: l’EP nato da un taccuino e diventato un messaggio sul rispettoUn jukebox che canta, la sabbia ancora tiepida sotto i piedi, il mare come unico testimone.