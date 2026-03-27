famiglia nel bosco le ultime notizie svelate dal sindaco di palmoli e dallo psichiatra cantelmi

Il sindaco di Palmoli e lo psichiatra Cantelmi hanno fornito aggiornamenti riguardo al progetto della casa nel bosco e ai programmi educativi rivolti ai bambini. Sono state condivise le ultime novità sulla famiglia del bosco, con dettagli sui piani di sviluppo e le iniziative in corso. Le informazioni riguardano anche le attività previste e le modalità di partecipazione per le famiglie coinvolte.

Le ultime notizie sulla famiglia nel bosco sono state rivelate da Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli, e Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente della difesa. Il primo cittadino ha, infatti, annunciato grandi passi in avanti per il progetto della casa nel bosco e per la scolarizzazione dei tre bambini con la richiesta da parte di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di collaborare alla redazione di un programma didattico per la scuola parentale. “C’è un’apertura totale da parte della famiglia”, ha dichiarato. Tonino Cantelmi ha, aggiunto, che tutti stanno giungendo verso un obiettivo condiviso. Il progetto della casa, le... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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