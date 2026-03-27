Fagioli sincero | Non mi aspettavo la convocazione chi è in Nazionale lo merita! C’è solo da tifare Italia con la Bosnia…

Il centrocampista della Fiorentina ha commentato la sua recente esclusione dalla Nazionale, affermando di non averla prevista e sottolineando che chi è stato convocato lo merita. Ha aggiunto che il suo obiettivo è sostenere la squadra azzurra e tifare per la partita contro la Bosnia. La sua reazione ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio.

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