Le qualifiche del Gran Premio del Giappone del 2026 si svolgeranno nella mattinata di sabato 28 marzo alle 7:00 ora europea. La sessione determinerà la griglia di partenza della gara, con la McLaren che ha ottenuto tempi veloci e si propone come avversaria della Ferrari. La sfida tra le squadre si gioca su una pista che si trova nel circuito giapponese, terzo appuntamento del campionato mondiale di quest’anno.

Le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terzo atto del Mondiale di Formula Uno 2026, avranno luogo nella primissima mattinata europea di sabato 28 marzo (ossia dalle ore 7:00 ). A Suzuka, verrà determinata la griglia di partenza del GP programmato per domenica. Sulla base di quanto visto nelle prove libere, la sensazione è che il duello per la pole position riguardi, principalmente, le due Mercedes. George Russell e Kimi Antonelli, spartitisi le caselle privilegiate tra Melbourne e Shanghai, si direbbero pronti ad aggiungere una nuova pole alla collezione, in quanto il margine delle Frecce d’Argento sulla concorrenza, appare ancora ampio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, sfida tutta argentata per la pole position del GP del Giappone? McLaren minaccia Ferrari

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