Nell'ultima puntata di "Only Fanta - Tutti Teorici", Hernanes torna sul celebre episodio di Bayern Monaco-Juventus, partita che ha determinato l'uscita dalla Champions dei bianconeri nel 2016 e che è passata alle cronache per quella mancata spazzata di Evra. Ma al di là dell'episodio, Hernanes critica una scelta di Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Evra doveva spazzare la palla? Hernanes critica una scelta di Allegri

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