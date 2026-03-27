Nel Salento arriva “Europe Direct”, la rete ufficiale della Commissione europea dedicata a informare i cittadini sulle politiche, i diritti e le opportunità dell’Unione europea. La presenza di questa struttura mira anche a favorire un dialogo più diretto tra le istituzioni europee e il territorio locale. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di diffusione di informazioni e di confronto pubblico.

Inaugurato oggi il centro a Lecce che promuove informazione, partecipazione e dialogo sul territorio sui temi che riguardano l’Europa LECCE – Sbarca nel Salento “Europe Direct”, la rete ufficiale della Commissione europea per informare i cittadini su politiche, diritti, opportunità dell’Unione europea e per rafforzare il dialogo tra istituzioni europee e territori. A Lecce, dunque, è stato inaugurato in una sala gremita lo spazio permanente, attivo sul territorio attraverso uno sportello informativo fisico e digitale, nella biblioteca dell’ex Convitto Palmieri, pensato come canale diretto di contatto tra l’Unione europea e i cittadini, e accompagnato da incontri pubblici, attività nelle scuole e iniziative di sensibilizzazione locale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - “Europe Direct”: sbarca nel Salento la rete ufficiale della Commissione europea

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