Eurolega un’Olimpia scatenata affonda la Virtus Bologna | il derby d’Italia è biancorosso

L’Olimpia Milano ha vinto il derby d’Italia di Eurolega contro la Virtus Bologna, consolidando la vittoria con un risultato netto. La partita si è giocata il 26 marzo 2026 e ha visto i biancorossi prevalere sui rivali. Nonostante il cammino in questa competizione sia ormai difficile, la squadra milanese ha ottenuto un risultato importante nel confronto tra le due storiche rivali.

Milano, 26 marzo 2026 – Il derby d’Italia è biancorosso. Per quello che conta, visto che ormai il cammino in Eurolega è compromesso (solo la matematica tiene viva la speranza), ma per l’Olimpia è sempre una soddisfazione superare la Virtus Bologna. Lo fa nettamente vincendo per 103-87 nella 34esima giornata. Il ritmo è di quelli abituali in amichevoli, perché, purtroppo, per le nostre portacolori europee questo è il valore in classifica di questa partita. Il valore del match anche relativo perché con i roster liberi da regolamenti il poter schierare tutti gli stranieri per l’Olimpia è decisamente un valore aggiunto che, in campionato, non potrà utilizzare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, un’Olimpia scatenata affonda la Virtus Bologna: il derby d’Italia è biancorosso Articoli correlati Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due alla Virtus Arena per il derby tricolore europeo Basket, Milano fa suo il derby di Eurolega. L’Olimpia domina contro la Virtus BolognaL’Olimpia Milano vince il derby italiano in Eurolega e prova a darsi ancora una speranza di raggiungere il Play-In. Approfondimenti e contenuti su Virtus Bologna Eurolega, un’Olimpia scatenata affonda la Virtus Bologna: il derby d’Italia è biancorossoVittoria per 103-87 della squadra milanese. LeDay miglior realizzatore con 19 punti, miglior prestazione in Eurolega di Ellis con 18 punti e 7 assist ... sport.quotidiano.net LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 103-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 domina nel derby, LeDay inafferrabileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa DIRETTA LIVE è tutto, nell'attesa che domani si comprenda meglio quanto questa vittoria sarà per ... oasport.it