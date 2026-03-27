Eternet compie 20 anni e celebra con il concerto dei Gen Rosso
Il 18 maggio 2026 a Montefalcione si terrà un concerto dei Gen Rosso, gruppo musicale internazionale legato al Movimento dei Focolari. L’evento è organizzato da Eternet Srl, che possiede il marchio Boxotto, per festeggiare i vent’anni dalla fondazione dell’azienda. La manifestazione si svolgerà in occasione del ventesimo anniversario dell’attività di Eternet.
Il 18 maggio 2026 Montefalcione si prepara ad accogliere i Gen Rosso, il gruppo musicale internazionale legato al Movimento dei Focolari, in un concerto speciale organizzato da Eternet Srl, proprietaria del marchio Boxotto, in occasione del ventesimo anniversario dalla sua fondazione.Un tour. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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