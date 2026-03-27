estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 27 marzo 2026

Oggi, venerdì 27 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati comunicati in tempo reale e sono disponibili online. Le estrazioni di questa giornata si sono svolte regolarmente, con aggiornamenti sui risultati pubblicati immediatamente. I giocatori possono consultare i numeri estratti per verificare eventuali vincite.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 27 marzo 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 50 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 27 marzo 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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