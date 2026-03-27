Estrazione Superenalotto oggi 27 marzo 2026 | i numeri vincenti

L’estrazione del Superenalotto si è svolta questa sera alle ore 20 di venerdì 27 marzo 2026. I numeri vincenti sono stati annunciati subito dopo la chiusura delle operazioni di estrazione. L’evento si è tenuto presso la sede dedicata e ha coinvolto i sistemi di gioco autorizzati. I numeri estratti sono stati comunicati ai punti vendita e pubblicati online.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 27 marzo, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 27 marzo 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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