Le conference Est e Ovest del campionato NBA mostrano una differenza di record tra le prime e le ultime squadre inferiore a quella delle stagioni precedenti. Nelle ultime settimane, alcune squadre dell'Est hanno ottenuto risultati positivi contro avversari dell'Ovest, e viceversa. Questa maggiore parità si riflette anche nelle classifiche, con diverse formazioni di entrambe le conference vicine tra loro in posizione.

Le due "conference" del campionato di basket nordamericano sono più equilibrate del solito, e questo ha reso le cose più divertenti Mancano più o meno dieci partite alla fine della stagione regolare e all’inizio dei playoff di NBA, il campionato nordamericano di basket e il più competitivo al mondo, e la situazione è ancora parecchio equilibrata. È una cosa tutto sommato sorprendente, perché a inizio stagione gli Oklahoma City Thunder erano così dominanti che parevano non avere rivali nel loro tentativo di vincere il titolo per la seconda volta consecutiva (cosa che nessuno riesce a fare dal 2018). In questi mesi, invece, altre squadre si sono dimostrate molto competitive e non solo nella Western Conference, uno dei due gironi “geografici” in cui è divisa la NBA. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Est e Ovest non sono poi così distanti, in NBA

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