Esplosione a Villaricca la storia di Mohamed 17 anni | si getta tra le fiamme per salvare una ragazza
Dopo l'esplosione avvenuta a Villaricca, un minore egiziano di 17 anni è stato tra i primi a intervenire. Con il supporto di un tutor, è rientrato nell’edificio in fiamme per cercare di aiutare una ragazza svenuta. L’intervento è durato alcuni minuti prima che i soccorritori arrivassero sul posto.
Tra i primi soccorritori dopo l'esplosione a Villaricca (Napoli), un minore egiziano: insieme al suo tutor è rientrato nell'edificio per soccorrere una ragazza svenuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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