Esplosione a Villaricca la storia di Mohamed 17 anni | si getta tra le fiamme per salvare una ragazza

Dopo l'esplosione avvenuta a Villaricca, un minore egiziano di 17 anni è stato tra i primi a intervenire. Con il supporto di un tutor, è rientrato nell’edificio in fiamme per cercare di aiutare una ragazza svenuta. L’intervento è durato alcuni minuti prima che i soccorritori arrivassero sul posto.