Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha commentato la situazione attuale nella corsa allo scudetto. Ha affermato che una sosta potrebbe favorire l’Inter, mentre il Napoli avrebbe qualche probabilità in più rispetto al Milan. Le sue parole si concentrano sui possibili effetti delle pause e sulle differenze tra le squadre coinvolte nella lotta al titolo.

Il campionato non è ancora chiuso. "La sosta farà bene all’Inter per recuperare un po’ delle energie perdute poiché sta facendo fatica in campionato, mentre farà meno bene alle altre che stanno rincorrendo i nerazzurri nella lotta per il titolo. L’incognita nazionale, però, peserà anche sulle squadre di Serie A poiché i giocatori vanno fuori, fanno tanti chilometri per raggiungere le proprie nazionali e non sai come staranno al rientro." LEGGI ANCHE: Milan Futuro cambio di obiettivo chiaro: parla la media d’età. Il confronto con le altre seconde squadre Il Napoli sta recuperando alcuni giocatori importantissimi. "Antonio Conte non è stato fortunato quest’anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Eranio: “La sosta farà bene all’Inter. Napoli? Ha qualche percentuale in più del Milan”

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