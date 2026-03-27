Il cantautore romano Er Pablo ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Johnny”, disponibile dal 27 marzo 2026 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano, descritto come un mix tra rap e suggestioni di Debussy, presenta un sound che combina elementi metropolitani con atmosfere musicali classiche. La canzone rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso artistico dell’artista.

Cosa: Uscita del nuovo singolo “Johnny” del cantautore romano Er Pablo. Dove e Quando: Disponibile dal 27 marzo 2026 su tutte le piattaforme digitali e in radio. Perché: Un brano introspettivo che fonde il rap “vecchia scuola” con sonorità strumentali ricercate e citazioni classiche. Il panorama della nuova scena hip-hop romana si arricchisce di una riflessione profonda sullo scorrere del tempo. Dal 27 marzo 2026 è disponibile “Johnny”, il nuovo singolo di Er Pablo (al secolo Pablo Deleuse ), prodotto per Red&Blue Music Relations e distribuito da ADA Music Italy. Il brano segna una tappa significativa nel percorso dell’artista, confermando la sua attitudine alla sperimentazione e la sua capacità di unire mondi apparentemente distanti, come il rapping incisivo e la musica colta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Er Pablo lancia “Johnny”: un pirata metropolitano tra rap e suggestioni di Debussy

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