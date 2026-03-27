Epatite A la Procura indaga sull' origine delle cozze

Da ilgiornale.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Napoli sta indagando sull’origine delle cozze coinvolte in un aumento di casi di epatite A tra le regioni di Campania e basso Lazio. L'indagine si concentra su cozze contaminate importate e mescolate con quelle prodotte in Italia, per accertare eventuali responsabilità legate alla provenienza e alla distribuzione del prodotto.

Cozze contaminate, importate e mescolate con quelle prodotte in Italia: è questa l'ipotesi al centro dell'indagine della Procura di Napoli sull'aumento dei casi di epatite A tra Campania e basso Lazio. Mentre i Nas sequestrano partite sospette e avviano analisi, L'Istituto superiore di sanità segnala che, solo a marzo sono stati registrati 160 casi di infezione, di cui 110 in Campania. Intanto un caso di epatite A è stato individuato anche in scuola Grosseto ed è subito scattata la procedura di prevenzione. La Procura e i Carabinieri del Nucleo antisofisticazione di Napoli stanno indagando sulla vendita di frutti di mare contaminati, il cui consumo avrebbe causato il boom di ricoveri, con 60 persone in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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