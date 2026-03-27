Epatite A il Comune vieta la vendita di prodotti ittici in strada

Il Comune ha disposto il divieto di vendita di prodotti ittici lungo le strade a causa di un incremento dei casi di Epatite A registrato nel mese di marzo, in particolare nelle zone del litorale domizio e in Campania. La decisione segue le segnalazioni di un aumento delle infezioni e mira a tutelare la salute pubblica. La situazione ha portato a un'attenzione crescente da parte delle autorità locali e dei cittadini.

Stop nei mercati settimanali e sotto ogni altra forma di vendita su area pubblica in forma temporanea: l'obiettivo è aumentare il livello di sicurezza per far fronte all'aumento dei casi riscontrati dall'Asl A tal proposito il sindaco ha evidenziato: “La vendita su aree pubbliche in forma ambulante, nell’ambito dei mercati settimanali, si svolge in contesti temporanei che, per loro natura, non sempre garantiscono la disponibilità continuativa di idonee attrezzature e infrastrutture necessarie ad assicurare il pieno rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. In particolare, tali contesti... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Epatite A, il Comune vieta la vendita di prodotti ittici in strada Articoli correlati Epatite A a Napoli, controlli nelle pescherie: sequestrati 270 chili di prodotti ittici a SecondiglianoQuasi tre quintali di prodotti ittici sono stati sequestrati in 3 pescherie del quartiere Secondigliano, in vendita senza rispettare le norme;... Blitz in tre pescherie: sequestrati 300 chili di prodotti ittici non tracciati, in vendita anche "neonata"Blitz delle forze dell'ordine in tre pescherie palermitane, dove sono stati sequestrati quasi 300 chili di prodotti ittici non tracciati. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Epatite A il Comune vieta la vendita di... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi; Epatite A, il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi: 154 casi ufficiali; Allarme epatite A, ordinanza urgente del Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali. Epatite A a Napoli, ordinanza del Comune: frutti di mare crudi vietati e multe salateDivieto di frutti di mare crudi, controlli rafforzati e sanzioni fino a 20mila euro: le misure adottate per contenere la diffusione dell’Epatite A sul territorio di Napoli. notizie.it Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudiLeggi su Sky TG24 l'articolo Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi ... tg24.sky.it Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, è intervenuto sulla vicenda dell’aumento dei casi di Epatite A registrati tra Campania e basso Lazio, difendendo il comparto locale della mitilicoltura e annunciando che sono in corso indagini sulla possibile vendita di co - facebook.com facebook