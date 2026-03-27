Epatite A Assoutenti pronta a chiedere risarcimenti

Assoutenti ha annunciato che si rivolgerà alle vie legali per tutelare i cittadini e le imprese colpite dall’aumento dei casi di epatite A tra la Campania e il basso Lazio. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda, e l’associazione prevede di chiedere risarcimenti in seguito ai danni causati. La questione riguarda l’incremento dei contagi e le conseguenze per le attività commerciali coinvolte.

Sulla vicenda dell’aumento dei casi di epatite A tra Campania e basso Lazio Assoutenti, dopo l’apertura delle indagini da parte della Procura di Napoli, è pronta ad azioni legali in favore dei cittadini e delle attività commerciali danneggiate.“In attesa dei risultati delle ulteriori istruttorie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Epatite A, Assoutenti pronta a chiedere risarcimenti Articoli correlati I danni dell’alluvione in Brianza. Due mesi per chiedere i risarcimentiPoco meno di due mesi di tempo per presentare alla Regione le richieste di risarcimento per le alluvioni e l’esondazione del Seveso in Brianza dello... Epatite A: le cause, i sintomi, i trattamenti possibili. E che cosa la differenza dall'epatite B e dall'epatite CPer capire che caratteristiche ha la malattia, quali forme conosciamo, quali differenze esistono, con quali sintomi si manifestano e come è possibile... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Epatite A Assoutenti pronta a chiedere... Discussioni sull' argomento Epatite A in Campania e Lazio: Assoutenti avvia i risarcimenti; Epatite A, nuovi casi nel Lazio: anche Cisterna di Latina si mobilita dopo i contagi in provincia. I Comuni rafforzano la prevenzione. Epatite A, Assoutenti pronta a chiedere risarcimentiSulla vicenda dell’aumento dei casi di epatite A tra Campania e basso Lazio Assoutenti, dopo l’apertura delle indagini da parte della Procura di Napoli, è pronta ad azioni legali in favore dei ... napolitoday.it Epatite A tra Campania e Lazio, Assoutenti: pronti ad azioni risarcitorieSulla vicenda dell’aumento dei casi di epatite A tra Campania e basso Lazio Assoutenti, dopo l’apertura delle indagini da parte della Procura di Napoli, è ... napolivillage.com Allarme Epatite A in una scuola: scattate tutte le misure di prevenzione https://qds.it/allarme-epatite-a-registrato-un-caso-in-una-scuola/ - facebook.com facebook