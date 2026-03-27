Endometriosi circa 200 interventi e 1000 pazienti seguite ogni anno al Mater Salutis

Ogni anno, presso il reparto di ginecologia del Mater Salutis vengono eseguiti circa 200 interventi e seguite circa 1.000 pazienti affette da endometriosi. La malattia colpisce circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva, anche se la stima reale potrebbe essere più alta a causa dei frequenti ritardi nella diagnosi. L’endometriosi è una condizione cronica e complessa che richiede un’attenta gestione clinica.

Una donna su dieci soffre di endometriosi. Una cifra probabilmente sottostimata, a causa dei frequenti ritardi diagnostici che ancora oggi caratterizzano questa malattia, una patologia cronica e complessa che colpisce circa il 10–15% delle donne in età riproduttiva. L’endometriosi può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, causando dolore pelvico cronico, difficoltà nelle attività quotidiane e, in molti casi, problemi di fertilità. Ridurre il tempo alla diagnosi e garantire percorsi di cura efficaci e personalizzati rappresenta una delle principali sfide per il sistema sanitario. In questo scenario, l’Unità Operativa... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Endometriosi, circa 200 interventi e 1000 pazienti seguite ogni anno al Mater Salutis Articoli correlati Saldi in Sicilia, la Cidec: “Ogni famiglia spenderà circa 200 euro, quasi 40 in più rispetto allo scorso anno”“La stagione degli sconti dovrebbe registrare significativi miglioramenti nell’isola rispetto al 2025, con una spesa di circa quaranta euro in più... Mater Salutis hi-tech, l'ospedale entra nella rete del magazzino robotizzatoGrazie al sistema automatizzato di San Bonifacio, la gestione dei farmaci diventa unica e digitale per garantire velocità, risparmio e sicurezza in... Aggiornamenti e notizie su Mater Salutis Discussioni sull' argomento ENDOMETRIOSI, A LEGNAGO MILLE DONNE SEGUITE OGNI ANNO: IL 28 MARZO CORRI IN GIALLO A CEREA; Endometriosi, a Legnago curate ogni anno mille donne; Una donna su dieci: la sfida dell’endometriosi. Endometriosi e fibromi dell'utero a Legnago si curano con una tecnica mini invasivaAll'ospedale Mater Salutis queste due patologie vengono trattate con l’embolizzazione delle arterie uterine, che riducono l’impatto chirurgico, i tempi di degenza e favoriscono un più rapido recupero ... veronasera.it All'ospedale Mater Salutis queste due patologie vengono trattate con l’embolizzazione delle arterie uterine, che riducono l’impatto chirurgico, i tempi di degenza e favoriscono un più rapido recupero per le pazienti - facebook.com facebook