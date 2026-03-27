' Emersioni di carta Libri pop-up giochi ed ephemera' | l' incontro sulle fonti visive non convenzionali

Venerdì prossimo si terrà un evento dedicato alle fonti visive non convenzionali, con particolare attenzione a libri pop-up, giochi e altro materiale ephemero. L’iniziativa è organizzata da due università italiane e prevede interventi di due studiosi specializzati nel settore. L’obiettivo è analizzare le modalità con cui questi supporti cartacei contribuiscono alla documentazione e alla comprensione della storia visiva.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Sarà dedicato alle fonti cartacee non convenzionali della storia visuale l'incontro a cura di Elisa Marazzi (Università di Milano) e Ilaria Ampollini (Università di Ferrara) dal titolo 'Emersioni di carta. Libri pop-up, giochi ed ephemera', che si terrà lunedì 30 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara. Una parte consistente degli studi nel campo della storia visuale riguarda fonti ‘non convenzionali’, ancora oggi in gran parte inesplorate: le stampe illustrate e gli oggetti effimeri di ampia diffusione o i giochi da tavolo, che solo di recente iniziano a essere apprezzati come fonte preziosa per gli studi storici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Emersioni di carta. Libri pop-up, giochi ed ephemera': l'incontro sulle fonti visive non convenzionali Articoli correlati SAN VALENTINO: 5 libri non convenzionali da riscoprireNon ci si stanca mai di parlare d’amore: lo troviamo nelle canzoni, nei film e nelle serie tv, nei fumetti e, ovviamente, nei libri. Leggi anche: Icon Pop, la mostra sulle innovazioni di Pop Art e Neon Pop