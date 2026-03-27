Nelle ultime ore, Elly Schlein ha modificato il suo atteggiamento, passando da una posizione favorevole alle primarie a una più cauta. Questa variazione si accompagna a sondaggi recenti che indicano una possibile sfida interna, con due candidati pronti a superarla. La sua reazione sembra legata a una reazione immediata ai risultati delle rilevazioni pubblicate in questi giorni.

C’è una ragione precisa dietro il cambio di tono di Elly Schlein, passata nel giro di 24 ore dalla disponibilità alle primarie a una posizione più prudente. Il motivo è uno solo: i sondaggi politici, che stanno ridisegnando gli equilibri nel campo progressista. Anche tra i dirigenti del Partito Democratico si fa strada una linea più attendista, sintetizzata nel principio secondo cui “chi prende più voti esprime il candidato premier”. Una formula che riflette i nuovi rapporti di forza. A fotografare la situazione è un sondaggio dell’istituto Izi pubblicato dal quotidiano Domani, che evidenzia uno spostamento del consenso verso Giuseppe Conte, oggi in vantaggio tra gli elettori di centrosinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Elly Schlein trema”. Sondaggi clamorosi: in due sono pronti a farle le scarpe

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