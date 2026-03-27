Domani, alle 10:30, presso il bar Moka di corso Vittorio Emanuele, si terrà una conferenza stampa per annunciare la candidatura a sindaco di Armando Zambrano. Alla presentazione parteciperanno rappresentanti di diversi partiti e movimenti civici impegnati nella campagna elettorale. L'evento è aperto a giornalisti e cittadini interessati a conoscere i dettagli della candidatura.

Saranno presenti gli esponenti dei partiti e movimenti civici che daranno vita alle liste a sostegno della candidatura di Zambrano E' in programma domani, sabato 28 marzo, alle 10,30, presso il bar Moka di corso Vittorio Emanuele, la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco Armando Zambrano. Saranno presenti gli esponenti dei partiti e movimenti civici che daranno vita alle liste a sostegno della sua candidatura. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni, partiti e movimenti civici per Zambrano: domani la presentazione

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