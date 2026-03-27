Elezioni divisi a Messina e uniti a Barcellona | le stretegie per le amministrative dei gruppi Genovese e De Luca

Alle prossime elezioni amministrative, i gruppi guidati da Genovese e De Luca si presentano con strategie diverse nelle due città. A Messina, i candidati sono separati, uno sostenuto da Federico Basile e l’altro da Marcello Scurria. Invece, a Barcellona Pozzo di Gotto, i due gruppi partecipano uniti alle consultazioni elettorali.

Tra la tirrenica e il capoluogo si profilano scenari che cambiano secondo le aree elettorali, nella città del Longano l'accordo di Carmelo Torre con Sud chiama Nord si dice possa tenere in gioco la partita elettorale Divisi a Messina (uno per Federico Basile e l'altro per Marcello Scurria) uniti a Barcellona Pozzo di Gotto. Le elezioni amministrative sono anche questo. E' intesa sulla tirrenica tra i gruppi legati agli ex sindaci di Messina Francantonio Genovese (Grande Sicilia) e Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Tutto nasce dal movimento Barcellona Pozzo di Gotto in Comune che ha già ufficializzato il sostegno alla candidatura a sindaco di Melangela Scolaro contro Nicola Barbera del centrodestra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Elezioni, divisi a Messina e uniti a Barcellona: le stretegie per le amministrative dei gruppi Genovese e De Luca Articoli correlati Leggi anche: Elezioni amministrative, a Messina si voterà il 24 e 25 maggio: ufficializzate le date Leggi anche: Dalle amministrative italiane al referendum sulla giustizia, passando per le elezioni europee e le mid-term negli Stati Uniti: il 2026 sarà un anno cruciale per capire dove sta andando la politica Tutto quello che riguarda Elezioni divisi a Messina e uniti a... Argomenti discussi: Elezioni, Fontana avverte il centrodestra: Divisi si perde, scegliere il candidato senza imposizioni. Elezioni a Messina: il Centrodestra ha scelto nei Quartieri, ma Forza Italia perde altri due pezziSciolto il nodo della quarta Circoscrizione: sarà il leghista Cucinotta il candidato alla presidenza. C’è però un effetto domino: Chiarella verso Sud chiama Nord, Lauro rappresenterà il Centrosinistra ... messina.gazzettadelsud.it Elezioni amministrative a Messina, ricorso al Tar per le presunte dimissioni tardive del sindacoC’è un ricorso al Tar contro il decreto di indizione delle elezioni amministrative a Messina per le date del 24 e 25 maggio. A presentarlo sono stati gli ... messina.gazzettadelsud.it