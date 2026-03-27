Elementi nuovi e decisivi Garlasco la svolta sempre più vicina

Nuovi elementi sono emersi nel caso di Garlasco, uno dei delitti più seguiti degli ultimi anni. Le indagini, in corso da tempo, sembrano avvicinarsi a una svolta concreta grazie a queste recenti novità che potrebbero influenzare le prossime fasi dell’inchiesta. La vicenda, che ha suscitato grande attenzione pubblica, si arricchisce di dettagli che potrebbero portare a sviluppi importanti.

Si torna a parlare del delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni, dopo un nuovo sviluppo che potrebbe cambiare il corso delle indagini. Nelle ultime ore, infatti, è stata depositata in Procura a Pavia una perizia informatica attesa da tempo, destinata a fare luce su alcuni aspetti rimasti finora in ombra. Un passaggio che riaccende inevitabilmente l’attenzione mediatica e giudiziaria su una vicenda che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi. >> Garlasco, l’attenzione su casa Poggi: “Finora non hanno detto nulla”. Cosa è emerso Al centro di questo nuovo capitolo c’è il lavoro del consulente tecnico Paolo Dal Checco, incaricato dai magistrati di analizzare i dispositivi informatici legati alla vicenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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