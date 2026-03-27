Educazione all’aperto dei bambini nelle linee guida regionali il contributo di Modena

Le linee guida regionali dedicate all’educazione all’aperto dei bambini evidenziano il ruolo di iniziative che favoriscono lo sviluppo emotivo, relazionale e neuro-motorio attraverso esperienze di movimento e esplorazione all’aperto. Queste indicazioni prevedono attività che coinvolgono i bambini in ambienti esterni, con l’obiettivo di stimolare il loro rapporto diretto con l’ambiente circostante e promuovere l’apprendimento attraverso il contatto con la natura.

Promuovere lo sviluppo emotivo, relazionale e neuro-motorio dei bambini e delle bambine attraverso esperienze educative all’aperto, fondate su movimento, esplorazione e relazione con l’ambiente. Frutto di un lavoro multidisciplinare e interistituzionale che ha coinvolto, tra gli altri, uffici tecnici, Ausl, Centri di educazione ambientale e pedagogisti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, le linee guida definiscono principi e orientamenti per promuovere esperienze educative all’aperto, con attenzione a sicurezza, benessere e sviluppo dei bambini. A Modena l’educazione all’aperto... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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