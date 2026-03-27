Economia | spread a 99 punti base

Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si attesta a 99 punti base, con il rendimento del decennale italiano che raggiunge il 4,09%. Il rendimento del corrispondente titolo tedesco si ferma al 3,11%.

MILANO – Lo spread fra Btp e Bund viaggia a 99 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,09%. Il rendimento dell’omologo titolo tedesco è al 3,11%. Lo spread ieri aveva chiuso a 94 punti base. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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