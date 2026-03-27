Durante la partita, l’Italia di Gennaro Gattuso ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Tuttavia, nelle ore successive, sui social e sui media si sono diffusi un video e immagini che mostrano un episodio imbarazzante avvenuto all’interno del Gewiss Stadium di Bergamo. La situazione ha suscitato grande attenzione e ha generato discussioni tra gli utenti e i rappresentanti della Rai.

L’Italia di Gennaro Gattuso ha appena archiviato la pratica Irlanda del Nord con un solido 2-0, ma a far tremare i polsi non è il risultato sul campo, bensì quanto accaduto nelle viscere del Gewiss Stadium di Bergamo. Mentre gli azzurri celebravano il successo, un video rubato nel post-partita e trasmesso in diretta dalla Rai è diventato un caso diplomatico internazionale. Le immagini mostrano i leader dello spogliatoio — tra cui Dimarco, Vicario, Meret e il giovane Pio Esposito — letteralmente incollati a uno schermo per seguire l’epilogo dei calci di rigore tra Galles e Bosnia. Al momento del penalty decisivo che ha premiato la selezione di Edin Dzeko, l’esultanza è stata collettiva e fragorosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Durante la partita…”. Spunta il video imbarazzante dell’Italia. Scoppia caos in Rai

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