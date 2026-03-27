L'Italia ha ottenuto una vittoria decisiva contro l’Irlanda del Nord grazie a due gol di Tonali e Kean, che hanno permesso di qualificarsi per la finale. La partita si è giocata a Bergamo, dove i giocatori italiani sono riusciti a superare l’avversario e a conquistare il risultato necessario per avanzare. La finale si terrà in Bosnia. La partita ha visto un primo tempo caratterizzato da momenti di tensione e da un equilibrio che si è rotto nel secondo tempo.

Bergamo – Il primo round andato. Come speravano, anche se per quasi un'ora sono ricomparsi i fantasmi del passato. La notte del giudizio regala una grande gioia all'Italia che a Bergamo batte 2-0 l'Irlanda del Nord e da oggi può cominciare a pensare allo step successivo, veramente decisivo, ovvero la finale playoff di martedì 31 marzo contro la Bosnia, dove servirà un ultimo sforzo per strappare il pass con destinazione Stati Uniti e presentarsi ai Mondiali dopo 12 anni di assenza. Nel "catino" bollente della New Balance Arena dove tanti tifosi con i capelli brizzolati a lungo hanno applaudito commossi il bergamasco Beppe Savoldi scomparso poche ore prima, gli azzurri hanno fatto quel che era loro richiesto: rispettare il ruolo di favoriti e respingere le velleità della volenterosa ma modesta formazione guidata da O' Neill. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due gol di Tonali e Kean stendono l’Irlanda del Nord e l’Italia vola in finale: appuntamento in Bosnia

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