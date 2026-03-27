Dove vedere in tv Milano-Scandicci A1 volley femminile 2026 | orario gara-4 programma streaming

Domenica 29 marzo alle 20.30 si svolgerà la gara-4 tra Milano e Scandicci nella semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in televisione e disponibile anche in streaming, con orario e dettagli sul palinsesto da verificare sui canali ufficiali delle competizioni sportive. La sfida è la quarta del turno tra le due squadre nella serie.

Domenica 29 marzo (ore 20.30) si giocherà Milano-Scandicci, gara-4 della semifinale scudetto di volley femminile. Le meneghine si presenteranno di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud in vantaggio per 2-1 e possono chiudere la serie, meritandosi la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro Conegliano. Le toscane saranno chiamate a inventarsi un colpaccio in trasferta per poi giocarsi il tutto per tutto nella bella di spareggio. Si torna in campo dopo la vittoria di Scandicci per 3-1 ottenuta mercoledì sera in gara-4 al Pala Big Mat di Firenze. A guidare Milano saranno l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, programma, streaming Aggiornamenti e notizie su Dove vedere in tv Milano Scandicci A1... Temi più discussi: Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, programma, streaming; Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming; Match point Numia Vero Volley Milano: al Pala BigMat sarà sfida a Scandicci per chiudere la serie delle Semifinali Scudetto; VOLLEY FEMMINILE PLAY OFF SCUDETTO- Gara -3 Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 3-1. Dove vedere in tv Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, programma, streamingMercoledì 25 marzo (ore 20.30) si giocherà Scandicci-Milano, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. Le meneghine si presenteranno al Pala ... oasport.it Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streamingDomenica 22 marzo (ore 15.00) si giocherà Milano-Scandicci, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. All'Allianz Clou andrà in scena il ... oasport.it Scandicci vs Milano in pics #scandicci #milano #volley #ilovevolley #volleyball - facebook.com facebook Savino Del Bene #Scandicci batte Milano in gara 3 e allunga la #serie #playoff #pallavolo #serieA1femminile x.com