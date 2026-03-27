Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026 | programma orari streaming

Domenica 29 marzo si svolgerà la 88esima edizione della Gand-Wevelgem, una delle classiche del ciclismo belga. La gara, che coinvolge numerosi professionisti, sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming online. Gli appassionati potranno consultare il programma e gli orari di messa in onda sui vari canali dedicati all’evento.

Continuano i grandi appuntamenti con le classiche del Belgio. Domenica 29 marzo sarà infatti il turno della Gand-Wevelgem, corsa arrivata quest’anno alla sua 88esima edizione. La classica, nota con il nuovo nome “In Flanders Fields” conserva però il fascino di una delle corse del Nord più spettacolari di tutta la stagione. L’anno scorso a vincere fu Mads Pedersen, firmando il tris che lo ha collocato con merito tra i più grandi protagonisti di questa corsa. Il danese, se nella migliore condizioni, è uno dei grandi favoriti per questa edizione, nella quale si prevede un parterre come sempre di primo livello. Nella lotta per il titolo c’è sicuramente anche Wout Van Aert, già vincitore nel 2021 e nel 2023 ed in gran spolvero alla Milano-Sanremo una settimana fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026: orari, programma, streamingInaugurata la stagione delle corse a tappe con il UAE Tour, è ora il momento delle prime classiche del 2026. Leggi anche: Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dove vedere in tv la Gand Wevelgem 2026... Discussioni sull' argomento Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Ciclismo, arrivano le Classiche del Nord: tutti i pronostici di Luca Gregorio; Ciclismo: Gand-Wevelgem. DOMENICA LA NUOVA ‘IN FLANDERS FELD’, EREDE DELLA GAND WEVELGEM; C’E’ GANNA, LONGO BORGHINI ANCORA IN DUBBIO Iniziano le ‘classiche del nord’, si va in Belgio ed in Francia per alcune delle corse più antiche e nobili del ciclismo; si - facebook.com facebook In Flanders Fields (ex Gand-Wevelgem) 2026, la startlist provvisoria x.com