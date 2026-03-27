Dopo 25 minuti di gioco, lo stadio di Bergamo si era spento. Kean e Tonali hanno però riacceso l’atmosfera, dimostrando un’intensità tipica delle competizioni internazionali che ormai manca nelle partite di serie A. La loro presenza in campo ha portato nuova energia, coinvolgendo il pubblico e riscaldando l’ambiente.

Dopo 25’ la magia dello stadio di Bergamo si era spenta. Sono stati Kean e Tonali a riaccenderla, giocando con l’intensità internazionale che, in serie A, non vediamo più. Come luci che si accendono nella penombra, come scosse di elettricità di un encefalogramma che tende sempre ad appiattirsi. Se vogliamo stare nel calcio internazionale abbiamo bisogno di giocatori dallo spirito e dallo stile internazionale. Ne abbiamo due. Dobbiamo farceli bastare. Quei primi venticinque minuti di non-gioco rinfrescano la memoria dei tifosi: ah ma. l’Italia è questa? Nei giorni precedenti la partita si è fatto appello all’emotività, allo spirito, all’impegno morale verso i bambini che non hanno mai visto l’Italia a un Mondiale, e sapete perché? Perché manca molto del resto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dottor Tonali e Mister Kean riaccendono la fiamma azzurra

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