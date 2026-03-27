Doppio vortice sull’Italia pioggia e freddo verso Pasqua | previsioni meteo

La situazione meteorologica sull'Italia si presenta complicata in vista della Pasqua, con previsioni che indicano la presenza di due vortici di maltempo. La prossima settimana, che segnerà il passaggio tra marzo e aprile, sarà caratterizzata da pioggia intensa e temperature in calo, creando condizioni di tempo instabile su gran parte del territorio.

(Adnkronos) – Doppio vortice di maltempo sull'Italia prima di Pasqua. La prossima settimana, con il passaggio da marzo ad aprile, propone un quadro meteo movimentato. Aria fredda da nord, poi aria umida dall'Africa. Risultato: 3-4 giorni tra pioggia e vento prima del ritorno del sole per Pasqua. Da lunedì sono attesi ben due vortici depressionari consecutivi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Pioggia e neve in arrivo, nelle previsioni meteo per Pasqua rischio maltempo e freddoLa primavera tarda ad arrivare e le previsioni meteo in vista di Pasqua non sono rosee.

Meteo, primo weekend dell'anno con neve, freddo e pioggia: ecco dove. Il vortice artico divide l'ItaliaL’anno nuovo parte senza mezze misure: sull’Italia si affaccia subito un vero scenario invernale, guidato da una vasta circolazione depressionaria...

Contenuti utili per approfondire Doppio vortice

Temi più discussi: Meteo: Prossima Settimana, Primavera rimandata, da Giovedì arriva un vortice invernale, le conseguenze; Una goccia fredda verso l’Italia: cos’è e quali saranno le conseguenze; Goccia fredda in arrivo sull’Italia, rafforzerà il maltempo del vortice Jolina: le previsioni; Migliori VMC: guida all’acquisto (marzo 2026).

Meteo Italia – vortice freddo dispensa maltempo sul Mediterraneo, migliora in vista del weekendMeteo - Italia alle prese con una fase di maltempo accompagnata da aria artica, per l'ultimo weekend di marzo tempo in miglioramento ... centrometeoitaliano.it

Ciclone Deborah si abbatte sull'Italia, allerta meteo in diverse regioni: pioggia e vento fino a 100 km orariIl ciclone Deborah porta maltempo diffuso sull'Italia con freddo, venti forti, piogge e nevicate: è allerta meteo gialla in diverse regioni ... virgilio.it

Cornetti doppio impasto a vortice soffici e perfetti per la colazione https://blog.giallozafferano.it/asilannablu/ricetta-cornetti-vortice-doppio-impasto/ facebook