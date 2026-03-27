Dopo la tempesta scatta l' allerta alberi | la Rocca di Ravaldino chiude i cancelli per quattro giorni

Dopo le intense piogge e i forti venti di giovedì, il territorio forlivese presenta danni significativi. La Rocca di Ravaldino resterà chiusa al pubblico per quattro giorni, mentre le autorità hanno emesso un’allerta alberi per garantire la sicurezza. La chiusura e l’allerta sono state decise in seguito alle verifiche sui danni causati dalla tempesta.

Mentre prosegue la conta dei danni in città, l'Amministrazione comunale ha deciso di blindare alcune aree sensibili per garantire l'incolumità dei cittadini Le ferite lasciate dall’ondata di maltempo che giovedì ha interessato il territorio forlivese richiedono ora massima prudenza. Mentre prosegue la conta dei danni in città, l'Amministrazione comunale ha deciso di blindare alcune aree sensibili per garantire l'incolumità dei cittadini e permettere ai tecnici di effettuare i sopralluoghi necessari. Nello specifico, i riflettori sono puntati sul verde pubblico e sulle strutture storiche. “In considerazione... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Dopo la tempesta scatta l'allerta alberi: la Rocca di Ravaldino chiude i cancelli per quattro giorni Articoli correlati Monitoraggio degli alberi e rischio gelate dopo la neve dell'Epifania: chiude il parco della Rocca di RavaldinoContinua il monitoraggio degli alberi da parte dei tecnici del Comune dopo la nevicata dell'Epifania che ha colpito anche Forlì. Rocca di Ravaldino, bellezza in bicicletta. La nuova pista sul fossato della fortezzaUn nuovo tratto di pista ciclabile – il più suggestivo di tutti – va ad unirsi al tracciato che dalla stazione ferroviaria arriva a porta Ravaldino:...