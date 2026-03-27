dona che ti torna a manfredonia

Domenica 29 marzo 2026 si svolgerà a Manfredonia la campagna di donazione sangue organizzata dalla Croce Rossa Italiana. L’evento si terrà presso un punto di raccolta allestito in città, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire. La giornata prevede orari di apertura e procedure di registrazione standard per garantire la sicurezza e la regolarità della donazione.

DOMENICA 29 MARZO 2026 TORNA LA CAMPAGNA DI DONAZIONE SANGUE DI CROCE ROSSA ITALIANA. Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana annuncia la prossima Giornata di donazione: DOMENICA 29 MARZO 2026, dalle 08.00 alle 12.00, presso il Centro Trasfusionale dell Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia. Ogni giorno migliaia di persone sono a rischio cure per mancanza di sangue; per questo ce bisogno che ciascuno faccia la sua parte. PERCHE DONARE Diventare donatore e un gesto di solidarieta per gli altri ed e utile per se stesso. Il plasma serve a produrre medicinali salvavita, i cosiddetti plasmaderivati, come l albumina o le immunoglobuline. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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