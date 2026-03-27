Domenico Riga confermato presidente di Confcommercio Monza

Domenico Riga è stato confermato presidente di Confcommercio Monza. La sua riconferma è stata comunicata attraverso la pagina Facebook dell’associazione, che ha confermato la sua posizione di vertice. La comunicazione evidenzia che il suo incarico proseguirà con attenzione a continuità, innovazione e presenza nel territorio. La conferma arriva in un momento di particolare attenzione per le attività commerciali locali.

Una sfida molto importante quella alla quale è chiamato in una città dove, soprattutto negli ultimi anni, sono numerose le attività commerciali che hanno deciso di chiudere Domenico Riga è stato riconfermato ai vertici di Confcommercio Monza. “Continuità, innovazione e vicinanza al territorio - si legge sulla pagina Facebook di Confcommercio dove viene riconfermata la presidenza dello storico commerciante di Monza -. Questi i pilastri che hanno portato alla riconferma di Domenico Riga alla guida di Confcommercio Monza”. "Vi spiego perché a Monza continuano a chiudere i negozi e che cosa devono fare i commercianti per non abbassare la... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Domenico Riga confermato presidente di Confcommercio Monza Articoli correlati La Fipe Confcommercio Roma rinnova i vertici: Sergio Paolantoni confermato presidenteSergio Paolantoni è stato confermato per i prossimi 5 anni presidente della Fipe Confcommercio Roma. Ue, von der Leyen mette in riga i commissari: la ‘ramanzina’ della presidente(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha deciso di stringere le briglie ai suoi 26 commissari, mettendoli 'sotto... Una raccolta di contenuti su Domenico Riga Argomenti discussi: L’acqua di Brianzacque nei ristoranti; Acqua gratis nei locali? A Monza arriva il progetto che cambia tutto. Confcommercio Monza rinnova il consiglio: Domenico Riga confermato presidenteUna scelta all’insegna della stabilità e della continuità operativa, in un contesto economico che continua a richiedere attenzione e capacità di rappresentanza del territorio. mbnews.it