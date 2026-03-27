Domenica torna l’ora legale
Domenica prossima si torna all’ora legale. Chi non ha orologi che si aggiornano automaticamente dovrà spostare le lancette un'ora avanti. La modifica interessa molte persone che dovranno regolare manualmente i dispositivi. La variazione dell’orario sarà valida per tutta la notte, influenzando il sonno e le attività quotidiane. L’ora legale resterà in vigore fino all’autunno, quando si tornerà all’ora solare.
Gli orologi che non lo fanno da soli andranno spostati un'ora avanti: per una notte si dormirà di meno, ma ci sarà più luce la sera Alle 2 di notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo tornerà l’ora legale, come succede ogni anno nell’ultimo weekend di marzo. Si dovranno spostare gli orologi meccanici e la maggior parte di quelli digitali un’ora avanti, mentre gli smartphone e gli smartwatch si adegueranno da soli. Dalle 2 di notte si passerà direttamente alle 3, saltando un’ora: per capirsi, se sabato si imposta una sveglia per le 8 di domenica mattina senza aver aggiustato l’ora legale, quando ci si alzerà saranno le 9, e così via. Significa anche che per una notte si dormirà un’ora in meno, ma si avrà un’ora in più di luce la sera per i sette mesi successivi, fino all’ultimo weekend di ottobre, quando tornerà l’ora solare. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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